Britânico que teve crânio reconstruído com gordura conta como se recuperou

Um britânico que teve o crânio reconstruído com gordura do abdome disse que agora vive como se nada tivesse acontecido.

Tim Barter sofreu o acidente há dois anos, quando tentava entrar em sua casa, no sul de Londres, escalando um cano. O cano não aguentou, e Barter sofreu uma queda.

Com o acidente, ele desenvolveu um coágulo que pressionava seu crânio. Os médicos do hospital do King's College, de Londres, tiveram que retirar uma parte do crânio, substituindo por uma placa de titânio.

Como o formato ficou diferente, a equipe retirou gordura do abdome do paciente, tratou e injetou na região da têmpora para deixar com uma aparência melhor.