Britânico tenta pagar multa de trânsito com cheque de papel higiênico

Um britânico que tentou pagar uma multa de trânsito com um "cheque de papel higiênico" foi condenado a passar um dia no tribunal como punição. Richard Roper, de 63 anos, foi intimado a comparecer no tribunal quando a polícia de Suffolk, no leste da Inglaterra, se recusou a depositar o cheque de 30 libras (R$ 109) porque a operação custaria 15 libras (R$54). Roper foi multado no dia 30 de setembro quando estacionou perto de sua casa. A frente do carro estava dentro da vaga, mas a traseira não. Um policial local, conhecido na região como "Exterminador", o multou em 30 libras por ocupar duas vagas. O aposentado disse ao juiz David Cooper que não se recusou pagar a multa, mas que as autoridades "se recusaram a receber o pagamento". "O que eu fiz, Excelência, teve senso de humor. O meu pagamento foi escrito no papel higiênico, o que reflete meus sentimentos em relação ao sistema que eu, infelizmente, sou obrigado a apoiar por meio de impostos", disse Roper. Quando o juiz perguntou ao aposentado o que ele faria se um cliente o pagasse com um cheque de papel higiênico, ele respondeu: "Eu descontaria o cheque e enviaria um recibo escrito em papel higiênico". Roper ainda disse ter oferecido pagar o dobro para uma instituição de caridade dedicada a crianças, mas que a polícia recusou a oferta.