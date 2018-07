Britânicos batem recorde de 'zumbis' dançando 'Thriller'

O recorde mundial de "zumbis" dançando ao som de Thriller, de Michael Jackson, foi quebrado nesta sexta-feira em Nottingham, na Grã-Bretanha. Os oganizadores do festival GameCity conseguiram reunir 1.227 pessoas fantasiadas de zumbi imitando a dança do popstar americano. Os representantes do Guinness, o livro dos recordes, levaram meia hora para contar o número total de participantes. O recorde anterior para a maior reunião de zumbis havia sido estabelecido há apenas três dias, nos Estados Unidos, com 1.028 participantes. Cabelo e maquiagem Os dançarinos vestiram fantasias e arrumaram cabelo e maquiagem em um local próximo de onde a dança foi executada. "Foi fantástico, muitas pessoas vieram, bem mais do que nós esperávamos", disse uma das organizadoras, Margaret Robinson. "Hoje à noite, somos todos zumbis, somos todos mortos-vivos, estou coberta de sangue e muito feliz", disse. "Como qualquer zumbi digno sabe, é muito importante se reunir e dançar Thriller, de Michael Jackson, porque é o que os zumbis fazem quando se reúnem", disse o diretor do festival, Iain Simmons. Em março deste ano, a cidade de Nottingham bateu o recorde de Robin Hoods reunidos, com 1.119 pessoas fantasiadas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.