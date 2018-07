Britânicos devem honrar promessa de garantir poderes a escoceses, diz Gordon Brown

Poucos dias antes do voto no dia 18 de setembro, Brown parecia estar fazendo política britânica ao anunciar que as leis concedendo mais autonomia ao parlamento escocês seriam desenhadas a tempo de os escoceses comemorarem o aniversário de seu poeta mais reverenciado, Robert Burns, em 25 de janeiro.

"Os olhos do mundo tem estado em cima de nós e agora eu acho que os olhos do mundo estão sobre os líderes dos principais partidos do Reino Unido", disse Brown.