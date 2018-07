Britânicos diminuem consumo de álcool

Um dos maiores símbolos da Grã-Bretanha, os pubs vêm registrando quedas constantes no faturamento. E a crise mundial pode agravar essa situação. A Associação Britânica de Cervejarias e Pubs afirma que no primeiro semestre de 2008 cinco estabelecimentos fecharam as portas por dia. Em julho, as vendas de pints, os copos padrão no país, atingiram o nível mais baixo desde a Grande Depressão de 1930. Com a crise financeira mundial, os últimos dados da associação indicam que agora os britânicos estão bebendo quase dois milhões de pints a menos por dia, uma queda de oito por cento em comparação com o ano anterior. Ao todo, os britânicos já cortaram em mais de 7% os gastos com bebidas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.