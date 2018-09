Britânicos donos de cães e gatos terão código de conduta

Donos de cães e gatos serão ser orientados por novas diretrizes do governo britânico sobre como melhor cuidar de seus animais de estimação. O código de conduta, que está sendo discutido em um período de consulta de oito semanas, inclui orientações sobre entretenimento, dieta e a necessidade de "um lugar adequado para (o animal) ir ao banheiro". O documento diz que os donos devem prestar atenção a sinais de stress nos seus animais e dá idéias de como apresentar cães e gatos sem que haja briga. "Os cachorros devem ser apresentados aos gatos com muito cuidado; o cachorro deve estar bem seguro por uma coleira primeiro para que não persiga o gato. " Os proprietários não serão multados por quebrarem as regras, mas a falha em cumprí-las poderá ser usada em julgamentos de casos de crueldade contra animais. O Departamento para o Meio Ambiente, Alimentos e Questões Rurais (Defra, na sigla em inglês) diz que quer lembrar os donos de bichos de estimação de suas responsabilidades sob o Ato de Bem-Estar Animal, de 2006. Código de conduta O código de conduta sobre o bem-estar dos gatos começa com um alerta que diz: "É de sua responsabilidade ler o Código de Conduta completo para entender as necessidades para o bem-estar de seu gato e o que a lei exige que você faça". O documento, que será entregue como um panfleto e também constará do site do Defra depois da consulta de oito semanas, diz que os donos precisam dar a seus bichos um "lugar adequado para viver", incluindo "um lugar adequado para ir ao banheiro", o que inclui caixa de areia separada para cada gato. "Os gatos precisam de oportunidades para escalar e pular, como uma simples cama do tipo plataforma ou acesso seguro a estantes e ao topo de armários." "Gatos que não são muito domesticados, como alguns gatos de fazenda, podem preferir viver ao ar livre em um abrigo mais básico, mas você ainda assim precisa tomar conta deles." O código alerta que as pessoas podem enfrentar processos na Justiça por crueldade contra os animais se deixarem os bichos em carros quentes. Interação O documento também descreve em detalhes o que considera comportamento normal entre os gatos, como arranhar. Sobre a dieta, alerta que os gatos devem comer alimentos frescos todos os dias, mas que "gato gordo não é gato saudável". Para os gatos gulosos, a orientação é dividir a comida em uma série de refeições ao longo do dia. O código diz ainda que gatos são criaturas solitárias e que, apesar de precisarem de estímulos mentais, a fonte mais comum de estresse nestes animais vem "do contato próximo com outros gatos de quem não gostam". Já para os donos de cachorros, a orientação é sobre cuidados para que estes animais não fiquem solitários ou isolados, já que "cães são uma espécie social e precisam da companhia de pessoas, cachorros ou outros animais". Também estão sendo discutidas propostas de orientações para donos de cavalos. "Esses novos códigos de conduta irão estabelecer as responsabilidades sob o Ato de Bem-Estar Animal e dar conselhos práticos sobre como cumprí-las", disse o ministro do Meio-Ambiente, Hilary Benn. "Isso significa que ninguém poderá usar a desculpa da ignorância para maltratar um animal." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.