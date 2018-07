Britânicos fazem escalada pioneira em fenda de montanha em Utah

Subida difícil

Dois britânicos conseguiram escalar uma das fendas em uma montanha considerada uma das mais difíceis do mundo, a Century Crack, no Parque Nacional de Canyonlands, no Estado americano de Utah.

Tom Randall, de 32 anos, e Pete Whittaker, 20 anos, conseguiram escalar os quase 50 metros da fenda usando apenas cordas, punhos e pés em posições extremamente difíceis.

Para conseguir o feito, os dois britânicos treinaram durante dois anos na casa de Tom. Um outro alpinista que tentou escalar a fenda, enviou aos dois as medidas que tirou do local.

Como Tom estava fazendo uma reforma em sua casa em Sheffield, eles decidiram recriar algumas das condições que encontrariam em Utah.

"Por dois anos nós treinamos com muita paciência. Seis dias por semana, três horas por dia, uma combinação de pesos, condicionamento, escalada normal", contou Tom.

Mas, a fenda provou ser um desafio mais difícil que qualquer treinamento poderia prever, pois os alpinistas precisam se espremer em posições difíceis e, na maior parte do tempo, ficam de cabeça para baixo enquanto escalam.

"Todo o trabalho foi feito por nossas mãos e pés. Os pés trabalham bastante, pois têm mais ou menos a mesma largura que a fenda, mas, as mãos, tivemos que colocá-las nas posições mais bizarras", disse Tom Randall.

A dupla de alpinistas já escalou a fenda duas vezes e descreve o processo como doloroso e um "risco calculado".