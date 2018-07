Britânicos jogam golfe nus para conseguir recorde e arrecadar dinheiro para caridade

Trinta britânicos tiraram as roupas neste domingo para jogar uma partida de mini golfe em Southend, a leste de Londres, com o objetivo de conseguir um recorde mundial e arrecadar mais de 3 mil libras (R$ 9 mil) para caridade.

Os recursos serão doados a uma organização dedicada à pesquisa sobre o câncer de próstata, a Prostate Cancer Charity.

"Foi um dia incrível, com pessoas aproveitando a oportunidade de fazer algo inesquecível, se divertir e conseguir doações para caridade", disse Marc Miller, diretor do local usado para o desafio, a Adventure Island.

"Ouvimos algumas histórias incríveis de pessoas que foram afetadas, direta ou indiretamente, pelo câncer e que queriam ajudar de alguma forma."

O diretor da Prostate Cancer Charity, Mark Bishop, defendeu a ideia de usar golfistas nus para chamar atenção para o câncer de próstata.

"Não há nada errado com isso, especialmente se for por uma boa causa. Estamos muito orgulhosos de participar de um dia fantástico, quebrando recordes. Estamos impressionados com as pessoas que tiveram coragem de ficar nuas em nome da pesquisa sobre o câncer de próstata", disse ele.

O parque Adventure Island já é um local tradicional para a quebra de recordes mundiais. Em 2010, 102 pessoas nuas andaram em uma montanha-russa no local e o parque também criou a maior porção de batatas fritas (448 quilos) em junho de 2011.

Agora, com a façanha deste domingo, o local deve confirmar o recorde de "mais pessoas nuas jogando mini golfe em uma hora".