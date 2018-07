Britânicos mimam sua rainha antes de show pop no palácio

Os jornais mostraram multidões desafiando a chuva para ver o espetacular desfile fluvial de domingo no rio Tâmisa, e apresentaram as atrações para o show desta segunda-feira em frente ao Palácio de Buckingham. Os eventos são parte das comemorações dos 60 anos de reinado de Elizabeth 2a.

"Peça ao mundo que cite três coisas que resumam a Grã-Bretanha, e você terá três respostas: pompa, chuva e a rainha", disse o Daily Mail, evocando três elementos que dominaram o fim de semana.

As festividades, apesar do mau tempo, foram uma dádiva não só para a família real, mas também para uma população assolada pela recessão, por escândalos políticos, pelo desemprego e por cortes previdenciários.

A realeza do pop --incluindo Paul McCartney, Stevie Wonder e Elton John-- irá entreter a monarca de 86 anos na segunda-feira, junto com 10 mil portadores de ingressos que assistirão aos shows.

A banda de ska Madness cantará "Our House", hit dos anos 1980, no telhado do palácio, e a BBC prometeu "um dos shows mais espetaculares já realizados no Reino Unido".

Organizadores disseram que no domingo 1,2 milhão de pessoas se postaram às margens do Tamisa para ver mais de mil barcos escoltarem a rainha na embarcação dourada.

De norte a sul do país, milhões de outras pessoas participaram de festas populares em ruas enfeitadas com a bandeira nacional, embora a chuva tenha feito muita gente ficar em casa.

O desfile fluvial de domingo foi visto na TV por 10,3 milhões de pessoas, ou 60 por cento da audiência televisiva, segundo a BBC, e uma nova cifra expressiva é esperada na segunda-feira.

Depois do show, 4.000 feixes de luz serão acessos em toda a Grã-Bretanha e em vários países da Commonwealth.

O feriado prolongado do jubileu termina na terça-feira com um culto de ação de graças na catedral de São Paulo, uma procissão de carruagens na avenida Mall, exibição de voo da Real Força Aérea e um aceno de despedida da família real à multidão reunida diante do palácio de Buckingham.

Os eventos marcam uma notável recuperação no apoio à rainha e à sua família na Grã-Bretanha, onde Elizabeth 2a goza hoje de alta popularidade e é vista como um símbolo de empenho, estabilidade e união nacional.

Há 15 anos, a morte da princesa Diana, ex-nora da rainha, causou um grave dano à monarquia, já que muitos britânicos consideraram que Elizabeth 2a. não partilhou da comoção nacional com aquele fato.

Os escândalos e casamentos desfeitos na família real também contribuíram naquela época para que a monarquia fosse vista como uma instituição ultrapassada e em risco de extinção.

(Reportagem adicional de Mike Collett-White)