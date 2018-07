Britânicos poderão apostar pelo Facebook valendo dinheiro

Nesta terça-feira, a Gamesys, uma desenvolvedora de jogos independente, lançou uma versão de Bingo online para usuários do Facebook no Reino Unido que têm pelo menos 18 anos, e que remunerará os vencedores com dinheiro, afirmou a empresa.

O Facebook confirmou que está formando uma parceria com a Gamesys para implementar apostas em seu serviço.

"Jogos de azar envolvendo dinheiro de verdade são uma atividade popular e bem regulada no Reino Unido, e estamos permitindo que um parceiro ofereça seus jogos para adultos na plataforma Facebook de uma maneira segura e controlada", afirmou o Facebook em comunicado.

A porta-voz do Facebook Linda Griffin disse que não há atualmente planos para oferecer apostas em outros países ou com outros parceiros além da Gamesys.

Ela se recusou a revelar o tamanho da fatia recebida pelo Facebook sobre a receita dos jogos da Gamesys, mas reconheceu que há um acordo de compartilhamento de receita entre o Facebook e a Gamesys.

O Facebook recebe 30 por cento da receita das transações que ocorrem em jogos que não envolvem apostas, como quando usuários compram tratores e sementes no Farmville, um jogo popular da Zynga.

A receita do Facebook, boa parte da qual se deve a publicidade online, desacelerou acentuadamente nesse ano. No segundo trimestre, o Facebook registrou crescimento de 32 por cento em sua receita, ante mais de 100 por cento de crescimento no mesmo período no ano anterior.

A ação do Facebook recuava 4,7x por cento às 16h37, no horário de Brasília.