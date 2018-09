Britânicos presos por sexo em praia de Dubai serão deportados

Dois britânicos condenados em primeira instância por fazer sexo em uma praia em Dubai serão deportados para a Grã-Bretanha sem ter de cumprir a sentença inicial. Michelle Palmer, de 36 anos, e Vince Acors, de 34, foram flagrados no dia 5 de julho na praia de Jumeirah. Em outubro, eles foram multados em 170 libras (cerca de R$ 610) e condenados a três meses de prisão. O casal foi preso no local. Palmer e Acors eram acusados de indecência em local público e sexo fora do casamento, mas recorreram da decisão. Durante o julgamento, eles negaram que estivessem fazendo sexo. A defesa argumentou que eles estavam apenas se beijando e se abraçando. Os dois receberam liberdade condicional durante o processo. Agora, um tribunal revogou a sentença de três meses de prisão, e eles voltarão à Grã-Bretanha sem ter cumprido a pena. "O juiz cancelou a prisão", disse o advogado de defesa Hassan Matter. "Ele recusou o pedido da promotoria (de aumentar as penas dos acusados)." "O juiz nos deu uma boa audiência porque ele tem um bom coração e um bom cérebro", acrescentou Matter. "Ele entendeu tudo." Palmer, que trabalhava como executiva de uma editora em Dubai, perdeu o emprego. Acors estava visitando o local nas férias quando os dois se conheceram. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.