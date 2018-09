Britânicos que fizerem teste de clamídia concorrerão a viagem

Jovens britânicos que se submeterem aos testes para detectar clamídia vão concorrer a uma viagem. A iniciativa foi lançada pelo governo na região nordeste da Grã-Bretanha e tem como objetivo diminuir a incidência da doença sexualmente transmissível que, na maioria dos casos, não apresenta sintomas. De acordo com dados oficiais, 50% dos homens e 70% das mulheres não sabem que estão infectados e uma em cada dez pessoas pode ficar infértil se não receber tratamento para clamídia. A campanha tem como público alvo jovens de 16 a 24 anos nas cidades de Northumberland, Tyne e Wear. Quem participar dos testes e encorajar mais três amigos a fazer o mesmo poderá concorrer à viagem. O diretor de saúde pública de Newcastle, Danny Ruta, disse que o sistema público de saúde britânico (NHS, na sigla em inglês) pesquisou as técnicas de marketing em prática pelo setor privado para atrair os jovens. "Nunca conseguirei enfatizar o suficiente as sérias conseqüências que podem ser causadas aos jovens que não diagnosticarem clamídia. A doença pode arruinar seus planos de ter uma família", disse Ruta. "Acreditamos que a competição será uma boa forma de atrair os jovens e acho que o NHS deve investir nisso", acrescentou ele. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.