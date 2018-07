Britânicos se casam no topo da ponte de Sydney

Dois britânicos se tornaram nesta terça-feira os primeiros a se casar no topo da famosa ponte de Sydney, na Austrália. O casal britânico celebrou a união 134 metros acima do nível do mar, depois de subir 1.437 degraus num dia de muito vento e chuva. O casal teve que usar roupas de alpinismo para a cerimônia. "Sempre quis me casar em algum lugar incomum e sempre quis vir até aqui. Estou muito feliz e não consigo acreditar que fizemos isso", disse a noiva. Calcula-se que 1,7 mil casais tenham ficado noivos subindo a famosa ponte. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.