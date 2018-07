Britânicos temem Jogos Olímpicos chuvosos

Uma das características mais conhecidas de Londres, o clima instável, gerou preocupação entre os britânicos para os Jogos Olímpicos.

Os últimos meses na Grã-Bretanha foram marcados por chuvas e enchentes e o mês de junho foi o mais chuvoso em mais de cem anos, com média de 160 milímetros de chuva em média na Grã-Bretanha e no País de Gales.

Os britânicos estão acostumados com o tempo chuvoso, mas representantes do governo e os organizadores dos jogos já estão tentando prever como o clima poderá afetar as Olimpíadas.

Apesar de todos concordarem que um versão ensolarado seria melhor para os Jogos Olímpicos, o ministro dos Esportes, Hugh Robertson, afirmou que não faz sentido pedir desculpas pelo clima britânico.

De qualquer forma, já foram encomendadas milhares de capas de chuva e guarda chuvas para o publico e os voluntários.

E apesar das semanas de chuva pesada, meteorologistas estão otimistas.

O instituto de meteorologia britânico informou que a previsão para as próximas semanas é de que as chuvas intensas sejam substituídas por ocasionais dias de sol. Bem a tempo dos Jogos Olímpicos.