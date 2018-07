British Council oferece exames a bolsistas O British Council, organização britânica sem fins lucrativos voltada para as áreas de educação, cultura e esporte, anunciou ontem que vai oferecer 2 mil exames de inglês gratuitos da prova de proficiência Ielts para estudantes de baixa renda inscritos no programa Ciência sem Fronteiras que queiram estudar na Grã-Bretanha. O Ielts é um teste internacional reconhecido por mais de 6 mil instituições no mundo todo.