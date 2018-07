Britney rouba a cena em premiação da MTV

A cantora Britney Spears fez um retorno discreto em sua participação no MTV Video Music Awards, em Los Angeles, ao dar início à cerimônia de premiação. Veja também: Confira o vídeo da participação de Britney no VMA Apesar de não ter cantado, Britney recebeu três prêmios para a música Piece of Me, como o melhor vídeo pop, melhor vídeo de uma artista mulher e o prêmio principal - o de melhor vídeo do ano. Sinais de recuperação da cantora pop, cuja carreira foi posta de escanteio nos últimos anos por uma sequência de problemas pessoais. O apresentador da cerimônia, o comediante britânico Russel Brand, também roubou a cena ao fazer comentários polêmicos sobre a política americana. "Queria pedir ao povo americano que, por favor, vote em Barack Obama. Em nome do mundo inteiro", afirmou Brand. "Algumas pessoas, acho que são chamadas de 'racistas', dizem que os Estados Unidos não estão preparados para ter um presidente negro", acrescentou o apresentador. "Mas eu sei que os Estados Unidos são um país progressista porque, senão, não teriam deixado aquele cowboy retardado ser presidente por oito anos", completou Brand em seu monólogo de abertura na cerimônia. O comediante também fez comentários sobre a volta de Britney e disse que a noite foi marcada pela "ressurreição da cantora" e que "se existisse uma versão feminina de Cristo, seria Britney". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.