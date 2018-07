Brizola Neto sobe na mesa da presidência da Câmara

O parlamentar começou a discutir com o presidente, Jorge Felippe (PMDB), mas foi rapidamente contido por vários outros vereadores. Brizola Neto chegou a gritar "está encerrada a sessão, sessão agora só na terça-feira que vem". Foi vaiado pelos colegas que estavam no plenário. Aos parlamentares que tentaram retirá-lo à força, ele gritou: "Me prende!" E então sentou-se no chão.

A sessão foi retomada dez minutos depois. No momento da interrupção, discursava na tribuna o vereador César Maia (DEM), que, na sessão anterior, votou contra o projeto de lei.