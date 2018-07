Bróder teve tumulto e emoção

JASMILA ZBANIC - Diretora bósnia de On The Path: de novo a maternidade aparece, reabrindo feridas entre Islã e Ocidente

Antigo palácio do Festival de Berlim, o Zoo Palast, na praça central da capital alemã, tem mais de mil lugares e estava quase cheio na noite de anteontem, quando o brasileiro Bróder, de Jeferson De, teve sua primeira exibição na Berlinale. Uma boa parte da ruidosa plateia era formada por brasileiros. Houve até manifestação política antes da projeção. Dois "companheiros", Gael e Glauco, por exemplo, gritavam palavras de ordem e, falando alto, em português, anunciavam que fariam circular uma lista em busca de interessados em retomar a mesa do PT, o Partido dos Trabalhadores, na Alemanha.

Ou seja: o começo da sessão foi divertido, senão um pouco tumultuado... Outros brasileiros falavam muito alto e trocavam palavrões. Uma voz feminina se fez ouvir: "Cala a boca, mal-educado!" Antes disso, o diretor Jefferson De foi ao palco para dizer que estar ali era a concretização de um sonho. Quando a luz se apagasse para começar o filme, outro sonho ia começar "e essa é a natureza do cinema", acrescentou. Bróder passa-se na favela, ou melhor, na comunidade de Capão Redondo, em São Paulo. Mais um filme sobre favela, violência, vai pensar o leitor. Mas Bróder é diferente. No final da sessão, chamado ao palco com seus companheiros de elenco - Sílvio Guindane e Du Bronks -, Caio Blat assinalou a diferença.

Muitos filmes brasileiros revelam a favela, mas em geral são obras de diretores brancos, de classe média, que olham aquele mundo de fora. Jefferson De é negro e olha a favela de dentro. O mundo é violento - o filme trata de um plano de sequestro, entre outras coisas -, mas a violência não ganha o primeiro plano. Ela fica de fundo, subentendida. Bróder é um filme sobre relações - de família, de amizade, de poder. "Acho que não tem outro filme brasileiro recente em que as pessoas se abracem tanto", disse, após a sessão, o próprio Jeferson De. Ele dedicou a sessão a Bento, o filho de Caio Blat e Maria Ribeiro, que nasceu no próprio dia em que foi anunciada a seleção de Bróder para a mostra Panorama. Jefferson agradeceu a uma pessoa, em especial, que sugeriu que ele inscrevesse seu filme na Berlinale porque havia nele - em Bróder - "alguma coisa". Essa pessoa, que ele não nomeou, é o crítico José Carlos Avellar, cocurador do Festival de Gramado, aí no Brasil.

Bróder tem realmente alguma coisa, "um plus a mais", como gosta de brincar Daniel Filho. Mas ali mesmo, no Zoo Palast, já se fizeram ouvir algumas vozes contrárias - o filme é coprodução da Sony, da Lereby (de Daniel Filho) e da Globo, o que, a certos olhos, já o torna "suspeito". De quê, agora que a nomenclatura da cosmética da fome parece arquivada? Os globais do elenco são sempre uma ferramenta para se atacar o filme como sendo de "mercado", mas quem será louco de dizer que Cássia Kiss, mais uma vez, não é verdadeira ao vestir a pele dessa dona de casa da favela, que pressente o perigo que ronda seu filho? Cássia e Ailton Graça formam o casal inter-racial. Dançam numa (bela) cena. Contra toda a violência do mundo, Jeferson De, que lançou há anos o Dogma Feijoada, acredita nas relações. Seu filme é a prova.