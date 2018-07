Brown nega ter ameaçado assessores O premiê britânico, Gordon Brown, negou as acusações de que ele intimidava seus assessores próximos com insultos e ameaças físicas. As alegações, contidas no livro do analista político Andrew Rawnsley e publicadas no domingo pelo The Observer, colocaram o caráter do premiê no centro do debate político na Grã-Bretanha em plena campanha para as eleições gerais de junho.