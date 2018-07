Brumado promove dia de campo em Barretos

A Fazenda Brumado, fundada pelo histórico criador de gado nelore recentemente falecido Rubens de Andrade Carvalho, o Rubico Carvalho, promoverá, dia 24 de abril, a partir das 8 h, mais uma edição de seu Dia de Campo. O evento será realizado em Barretos (SP), durante a Exposição Agropecuária. A expectativa é de reunir mais de 200 convidados.

A família anunciou no mês passado a liquidação total do rebanho da Brumado, como forma de dividir a herança deixada pelo patriarca. Por isso este dia de campo contará com um atrativo bastante especial: a apresentação dos animais nelore e brahman PO e POI Brumado, que serão postos à venda na megaliquidação, dividida em alguns leilões a partir de maio.

No total, a Liquidação Brumado inclui mil animais, entre touros, matrizes, novilhas, garrotes, bezerros e bezerras, e animais brahman, oriundos dos melhores e mais consagrados criatórios de seleção da raça nos Estados Unidos.

A programação de leilões da Fazenda Brumado começará a partir do dia 6 de maio de 2010, com a oferta de animais brahman PO e POI no Recinto de Leilões da ABCZ, no Parque de Exposições Fernando Costa, em Uberaba (MG), durante a Expozebu 2010. Nos dias 16 a 19 de julho de 2010, haverá nova fase da venda, desta vez com um megaleilão de animais nelores PO e POI, também em Uberaba (Leilopec).

Mais informações

FAZENDA BRUMADO, WWW.FAZENDABRUMADO.COM.BR