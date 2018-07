Bruna Leal é a nova campeã brasileira A ginasta Bruna Leal ganhou ontem a final individual geral (soma do desempenho de todos os aparelhos) do Campeonato Brasileiro de Ginástica, em Porto Alegre. A atleta também ajudou sua equipe Apcef (PR) a vencer a disputa por equipes. Hoje serão realizadas as finais por aparelhos do evento.