BRUNCH COM VISTA Comece o fim de semana contemplando o belo parque de 75 m2 da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano. A partir de amanhã (18), um brunch (R$ 65) com pães, queijos, biscoitinhos e um prato quente será servido aos sábados e domingos no charmoso salão de chá. Av. Morumbi, 4.077, 3742-0077. 10h/17h30 (brunch até 16h30). Cc.: não aceita.