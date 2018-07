Bruno deixa audiência em MG sem responder perguntas Sem falarem uma palavra em menos de meia hora, o goleiro Bruno Fernandes Souza, Marcos Aparecido dos Santos (Bola) e Luiz Henrique Romão (Macarrão) deixaram o Juizado da Infância e da Juventude, em Contagem, Minas Gerais. Todos foram intimados e chegaram no Juizado por volta das 13h30 desta quinta-feira, mas decidiram não responder as perguntas do juiz Elias Charbil Abdou Obeid sobre a participação do menor J. no desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do atleta.