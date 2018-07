Dayane Rodrigues do Carmo e Fernanda Gomes de Castro, as outras rés do processo, ainda não foram vistas.

Os cinco serão julgados por envolvimento no assassinato de Eliza Samudio, ex-amante e mãe do filho do ex-goleiro, desaparecida desde 2010.

O julgamento estava marcado para começar às 9h, mas está atrasado.