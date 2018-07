Bruno e Macarrão chegam ao Rio para audiência

Os dois seguiram para realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) antes da participação na primeira audiência no processo em que são acusados de agressão contra Eliza Samudio, ex-amante do atleta, em outubro do ano passado. A audiência acontece hoje, às 14 horas, na 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá. Eliza acusou os dois e outro homem, ainda não identificado, de sequestro e tentativa de indução ao aborto.

Na primeira audiência, cinco testemunhas de acusação serão ouvidas. Nas próximas semanas, testemunhas de defesa serão convocadas. Ércio Quaresma, advogado do atleta e de Macarrão, escolheu a própria Eliza, desaparecida desde junho, como uma das testemunhas do goleiro, mas a Justiça se negou a atender o pedido.

Bruno, Macarrão e outras oito pessoas foram indiciados pela Divisão de Homicídios de Contagem e denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado na forma qualificada, além de ocultação do cadáver da jovem.

Além de Eliza, Quaresma também convocou para falar em defesa do jogador o diretor do futebol do Flamengo, Zico, o ex-técnico do time Andrade, o lateral-direito Leonardo Moura e a presidente do clube, Patrícia Amorim.