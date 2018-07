Bruno e Macarrão serão transferidos amanhã para o Rio O goleiro Bruno Fernandes, ex-capitão do Flamengo, desembarca amanhã pela manhã no Rio de Janeiro, onde vai ficar 30 dias na Penitenciária Bangu 2, na zona oeste da cidade. Ele e seu amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, participarão de audiências no processo em que são acusados de agredir a ex-modelo Eliza Samudio, em outubro do ano passado, na 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá. Eliza acusou os dois e outro homem, ainda não identificado, de sequestro e tentativa de indução ao aborto.