Bruno era pai de bebê, afirma advogado da mãe de Eliza

Para a Polícia Civil de Minas Gerais, a cobrança de Eliza para que Bruno reconhecesse a paternidade da criança seria o motivo para o suposto assassinato da jovem, que foi vista pela última vez em junho e não teve o corpo localizado. Sônia Moura tem a guarda provisória do bebê e, de acordo com Arteiro, o exame de DNA teria sido feito por determinação da Justiça do Rio de Janeiro, há cerca de um mês.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) confirmou a realização do teste, mas afirmou que não pode divulgar o resultado porque o processo corre em segredo de Justiça. Arteiro teria tido acesso ao resultado por meio de fontes envolvidas na apuração da questão no Rio, pois o laudo oficial ainda não está pronto.

Segundo o advogado, a coleta do material de Bruno para comparação com o DNA da criança ocorreu no período em que ele esteve preso no Rio para acompanhar processo no qual é acusado, junto com o amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, de sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra a ex-amante. "Não tem dúvida. O menino é do Bruno", disse Arteiro.

O advogado fez as revelações, sem entrar em detalhes, na entrada de mais uma audiência de instrução do processo, realizada hoje no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. A audiência foi feita mediante carta precatória, pois o processo tramita no Fórum de Contagem, na região metropolitana da capital mineira.

Hoje, estavam previstos os depoimentos de 22 testemunhas de defesa, mas apenas 13 compareceram. Entre elas, três - uma perita e dois integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil - foram dispensadas pela juíza Rosângela de Carvalho Monteiro, mas a perita deve ter novo depoimento marcado. As outras dez testemunhas, incluindo vizinhos e conhecidos de Bruno, foram ouvidos durante todo o dia.