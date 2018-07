Bruno está na polícia do Rio e vai prestar depoimento O delegado titular da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro, Felipe Ettore, informou nesta tarde que o goleiro Bruno Fernandes Souza encontra-se na Divisão de Capturas da Polícia do Rio (Polinter), no Andaraí, zona norte da cidade. A polícia ainda não esclareceu se o atleta se entregou ou se foi capturado. O jogador será levado para prestar depoimento ainda hoje na sede da DH, na Barra da Tijuca , zona oeste do Rio.