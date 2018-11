Bruno nega envolvimento em suposta ameaça de morte

As ameaças teriam sido feitas pelo ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, também acusado da morte de Eliza, contra a juíza que preside o processo, Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, o delegado que coordenou as investigações, Edson Moreira, o advogado José Arteiro, que atua como assistente de acusação, e o deputado estadual Durval Ângelo (PT), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas.

A existência das supostas ameaças foram reveladas por um detento que ficou preso com Bola em uma cela da Penitenciária Nelson Hungria. O goleiro chegou para depor acompanhado de seus novos advogados, Francisco Assis Eustáquio Simim e Wallace José Vidal Simim.

Segundo o delegado Islande Batista, Bruno negou ter conhecimento das ameaças. Negou também ter qualquer relacionamento com o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, apontado como chefe do tráfico na Rocinha, no Rio de Janeiro, a quem seriam encomendadas as mortes das vítimas. Quando foi preso, Bruno atuava no Flamengo e morava na capital fluminense.