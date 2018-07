Bruno nega saber sobre sequestro de Eliza, diz advogado

Assef Filho afirmou que vai impetrar habeas corpus assim que possível para tentar revogar a prisão temporária de cinco dias decretada na manhã de ontem pela Justiça do Rio. "Sobre o inquérito, na DH de Contagem (MG, no qual Bruno é investigado por suposto envolvimento no assassinato da jovem), eu ainda vou tomar conhecimento para poder dar declarações sobre o assunto." A polícia do Rio informou ontem que Luiz Henrique Romão, o Macarrão, amigo de Bruno, recusou-se a prestar depoimento na Divisão de Homicídios e disse que falará apenas em juízo.

Bruno e Macarrão se entregaram ontem na Polinter Andaraí, no Rio, menos de 12 horas após terem a prisão decretada pela Justiça. Os dois e o primo de Bruno foram indiciados pelo sequestro de Eliza. Na terça-feira, o adolescente afirmou que Eliza foi sequestrada no Rio e morta em Contagem (MG). "O depoimento é sólido. Bruno está indiciado como mandante do sequestro, os outros dois como executores", disse o delegado Felipe Ettore.

Em Minas, o 1.º Tribunal do Júri de Contagem determinou a prisão temporária por 30 dias de sete suspeitos. Além de Macarrão e Bruno, foram presos Dayanne Souza, mulher do goleiro, e Sérgio Rosa Sales Camelo, primo. Outros três suspeitos - Flávio Caetano de Araújo, Wemerson Marques de Souza, o Coxinha, e Elenilson Vitor da Silva - continuavam foragidos à noite.

A Justiça mineira ainda expediu quatro mandados de busca e apreensão em Minas e Rio e determinou a internação provisória do adolescente, sob alegação de que ele poderia "ser eliminado". Outro investigado, Cleiton Gonçalves - que seria o motorista da Range Rover no dia 8, quando o carro foi apreendido numa blitz - escapou da prisão. Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.