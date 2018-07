Bruno ri ao ser hostilizado na saída de depoimento O goleiro do Flamengo Bruno Fernandes de Souza sorriu quando um grupo de pessoas gritou "assassino" no momento em que ele deixou ontem o Juizado da Infância e da Juventude, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. O atleta, o ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, foram intimados a prestar depoimento para esclarecer a participação do adolescente J. no desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante de Bruno. Todos seguiram orientação dos advogados e não disseram uma palavra.