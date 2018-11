Bruno será julgado por júri popular em Minas

Além do jogador, também foram mandados a júri seu braço direito, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, um primo do atleta, Sérgio Rosa Sales, e o ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, apontado pela polícia e pelo Ministério Público (MP) como responsável pela execução de Eliza.

Já a ex-mulher de Bruno, Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, outra amante do goleiro, Fernanda Gomes de Castro, além de Elenilson Vítor da Silva e Wemerson Marques de Souza, o Coxinha, serão julgados por sequestro e cárcere privado do filho de Eliza, que seria fruto do relacionamento com o atleta.

Fernanda ainda é acusada do sequestro e cárcere privado de Eliza. Os quatro poderão responder ao processo em liberdade. O motorista de Bruno, Flávio Caetano de Araújo, também foi denunciado pelo MP, mas foi absolvido por Marixa. Ele já estava solto desde 27 de novembro, também por ordem da magistrada.

Eliza foi vista pela última vez em junho passado. A polícia e o MP acusaram o grupo de ter matado a mulher por causa de uma disputa judicial com Bruno pelo reconhecimento da paternidade da criança. O corpo da jovem nunca foi encontrado e Bola responderá também por ocultação de cadáver.

Um outro primo do goleiro, um adolescente de 17 anos que foi o primeiro a assumir o crime, já foi condenado a cumprir medida socioeducativa por período indeterminado por envolvimento no caso. Além disso, Bruno e Macarrão também foram condenados pela Justiça do Rio de Janeiro por cárcere privado e lesão corporal contra a jovem.