Bruno volta a chorar durante julgamento em MG

A mãe de Eliza, Sonia Moura, deixou mais cedo a sala do júri, amparada por sua advogada. Ela começou a chorar durante a exibição de entrevistas da filha e depois do Jorge Luiz, que denunciou na época do crime que a modelo havia sido asfixiada e seus restos mortais jogados para cães. Os vídeos estão sendo exibidos a pedido da Promotoria.

Bruno é acusado da morte da ex-amante Eliza, de 24 anos. A ex-mulher do jogador é acusada de sequestro e cárcere privado do bebê do atleta com Eliza.