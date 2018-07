BSGR começa arbitragem contra Guiné por perda de direitos minerários A BSG Resources (BSGR), a unidade de mineração do conglomerado do bilionário israelense Beny Steinmetz, informou nesta quarta-feira que iniciou um processo de arbitragem contra o governo da Guiné sobre a decisão de revogar direitos de mineração da companhia no país.