Buddy Guy dá show gratuito no Ipiranga A 4.ª edição do Telefônica Open Jazz apresenta duas grandes atrações: Buddy Guy e Dianne Reeves. Ele é uma lenda viva do blues e vem divulgando novo CD, Skin Deep. Ela é uma das melhores cantoras de jazz do mundo. Parque da Independência: Av. Nazareth (entrada pelo Portão Principal, Rua dos Patriotas), Ipiranga; 16h. Grátis.