Bueiro explode em área já isolada no centro do Rio Um bueiro explodiu hoje, pouco antes do meio-dia, no centro do Rio de Janeiro, confirmou o Corpo de Bombeiros. A área onde se localiza o bueiro, na Rua do Carmo, sem número, esquina da Rua São José, já estava isolada pelos bombeiros quando o incidente ocorreu. Ninguém se feriu.