Bueiro explode em avenida de Copacabana

RIO - Um bueiro explodiu na esquina da rua Constante Ramos com avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, na zona sul do Rio, na manhã deste sábado, 25. Uma equipe do corpo de bombeiros está no local, mas não há informações sobre feridos. Na mesma avenida outro bueiro explodiu no início de abril, deixando cinco pessoas feridas e parte da pista destruída.

Segundo a assessoria de imprensa da Light, concessionária de energia elétrica do Rio, uma equipe da empresa está no local para avaliar o que teria provocado o acidente. A Light, no entanto, ainda não confirma se o bueiro pertence à concessionária.

No último domingo, dia 19, um funcionário da empresa ficou ferido após a explosão de um bueiro na Tijuca, na zona norte da cidade. Haendel Melo de Albuquerque, de 39 anos, trabalhava na rede subterrânea e sofreu queimaduras de segundo grau em 46% do corpo. Quatro prédios do entorno chegaram a ficar sem energia por mais de 24 horas depois do acidente.