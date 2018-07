Bueiro explode em avenida movimentada de Copacabana

O bueiro fica na esquina da avenida Nossa Senhora de Copacabana com a rua Rodolfo Dantas, bem atrás do hotel Copacabana Palace. O semáforo estava fechado quando a explosão aconteceu. O motoboy Francisco Ferreira Lima, de 34 anos, estava parado com sua moto ao lado do bueiro, que fica na calçada, no limite com a rua.

Responsável pelo bueiro, a concessionária de eletricidade Light não havia identificado a causa da explosão até a noite de ontem. A empresa afirmou que vai arcar com os prejuízos do motociclista. Neste ano, o Rio não havia registrado explosões de bueiros, frequentes em 2011.