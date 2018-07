Bueiro explode no centro de Belo Horizonte A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou hoje que ainda não sabe o que provocou a explosão de um bueiro no centro de Belo Horizonte na noite de ontem. O incidente, que deixou um homem de 32 anos ferido e que já teve alta hospitalar, foi o segundo ocorrido com transformadores subterrâneos da empresa em pouco mais de um mês na capital mineira.