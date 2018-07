Bueiro explodiu por defeito na isolação em Porto Alegre Uma explosão levantou três tampas de bueiros na Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre, na noite de ontem. A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) explicou, em nota, que o acidente foi provocado por um defeito de isolação no cabo que fica em uma caixa de proteção da rede subterrânea de energia. O problema é semelhante ao que ocorre eventualmente na rede aérea e quase sempre é resultado de fatores externos como instalação de placas de trânsito, redes de água e esgoto e até a ação de animais roedores. Os bombeiros destacaram semelhança com explosões de redes subterrâneas ocorridas no ano passado no Rio de Janeiro porque a rede de energia do local não divide espaço com tubulações de gás ou esgoto.