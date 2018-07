Bueiro que exala cheiro de gasolina assusta pedestres

O estabelecimento da Rede Cristal, na esquina da Avenida Roland Garros com a Rua Antônio de Alencar, foi lacrado à tarde pelo Contru, pois havia um "certo nível de explosividade", segundo a assessoria da Cetesb. Um caminhão com bomba a vácuo retirou parte do líquido do bueiro e um tubo de exaustão foi instalado para dispersar o vapor.

Segundo a Cetesb, a contaminação do solo na esquina do posto é "um problema antigo" e o estabelecimento realiza periodicamente trabalhos de monitoramento e remediação do solo. Não se sabe, porém, se o cheiro de gasolina vem de um novo vazamento ou da contaminação já conhecida. Na manhã de hoje serão feitos testes para verificar se há vazamento nos tanques ou nas bombas, de acordo com a Cetesb.