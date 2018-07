Bueiro rompe e BR-316 é interditada no MA O rompimento de um bueiro na altura do km 80 da Rodovia BR-316, na região de Maranhãozinho, no Maranhão, a 80 km da divisa com o Pará, causou a interdição total do trecho na noite de ontem. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o bueiro não suportou o grande volume de água devido às chuvas que atingem o Estado e acabou rompendo.