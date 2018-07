Bueiro solta fumaça a assusta moradores no Rio

Segundo o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio (Crea-RJ), a Tijuca, na zona norte do Rio, concentra o maior número de bueiros com risco de explosão, sendo que 8% deles estão com índice de risco entre 80% e 100%. O centro da cidade tem o segundo maior risco, com 2%. Copacabana e Botafogo apresentam menos de um 1% de risco de terem uma explosão de bueiro. Nenhuma presença de gás foi constatada em Ipanema. Até hoje, 1.920 bueiros foram inspecionados pela Concremat, contratada para efetuar um trabalho de monitoramento. As medições foram feitas entre os dias 11 e 31 de agosto.