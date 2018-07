Bufês infantis fecham por irregularidades em Campinas O Departamento de Controle Urbano de Campinas (SP) divulgou nesta sexta-feira o primeiro balanço da vistoria feita em 35 casas de festas infantis da cidade e constatou que apenas uma delas está com a documentação de funcionamento e segurança regular. Do total, 17 foram notificadas a fechar as portas em 72 horas. Outras seis estão com pendências e dependem de nova visita de técnicos, após adequações, para que possam funcionar. Três estavam fechadas na fiscalização e oito encerraram as atividades definitivamente.