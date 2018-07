Buffett diz que está comprando ações norte-americanas O investidor bilionário Warren Buffett está comprando ações norte-americanas, segundo escreveu em uma coluna no jornal The New York Times. "Uma regra simples dita minhas compras: seja prudente quando os outros são vorazes e seja voraz quando os outros são prudentes", justificou. Buffett reconheceu que as notícias econômicas são ruins, com o mundo financeiro numa confusão, desemprego em alta e atividade empresarial em queda. "O que é provável, no entanto, é que o mercado irá subir, talvez substancialmente, bem antes que a confiança ou a economia se recuperem." O investidor, que fez dinheiro ao tornar sua companhia Berkshire Hathaway Inc em um conglomerado de 199 bilhões de dólares, escreveu ainda que os investidores estão certos em ter cautela com instituições altamente alavancadas ou com negócios em posições competitivas fracas. "Mas o medo sobre a prosperidade das companhias sólidas no longo prazo não faz sentido", acrescentou. Para Buffett, grandes companhias podem sofrer soluções nos resultados, mas "vão ter novos lucros recordes em cinco, 10 e 20 anos". (Por Ajay Kamalakaran)