Bulls brilham mesmo sem Rose e derrotam Cleveland

C.J. Watson marcou 15 pontos e acrescentou outras sete assistências no lugar do contundido Rose, que perdeu seu terceiro jogo consecutivo por culpa de uma torção no dedão de um pé.

"C.J. nos está fazendo jogar com ritmo e faz um ótimo trabalho capitaneando o time", disse o técnico dos Bulls, Tom Thibodeau, aos repórteres.

O Chicago, que acumula 14 vitórias e 3 derrotas, assumiu o controle da partida após um intervalo no final do primeiro quarto com um placar empatado em 23-23, disparando em seguida rumo à sua 15 conquista.

"Eles fizeram um ótimo trabalho defensivo dificultando ao máximo cada lançamento nosso", disse Daniel Gibson, defensor dos Cavaliers.

Luol Deng foi o cestinha do Chicago com 21 pontos e Boozer fez outros 19, somando a isso 18 rebotes. Os Bulls têm oito vitórias e 3 derrotas nos jogos fora de casa.

O brasileiro Anderson Varejão, com 14 pontos, e Kyrie Irving, com 13, foram os únicos jogadores dos Cavaliers a pontuar na casa dos dois dígitos. O time sofreu 8 derrotas e tem 6 vitórisa na temporada.

A margem de 39 pontos é quatro pontos maior que as derrotas anteriores dos Cavaliers em casa, ocorridas em 1990 e 2001.

