Bunge exportou milho brasileiro aos EUA, diz executivo

Segundo Sant'anna, a Bunge não descarta exportar mais milho do Brasil aos EUA, caso a deterioração da safra norte-americana pela seca se acentue.

"Não vemos como um futuro estratégico, o Brasil exportar milho para os EUA, foi muito mais simbólico do que expressivo esse volume", declarou ele a jornalistas.

A exportação do Brasil para o maior produtor de milho do mundo, que sofre com a pior seca em mais de meio século, foi feita para compradores na região do Golfo do México.

O executivo não entrou em detalhes sobre volumes exportados.

Fontes do mercado indicaram anteriormente que o Brasil exportaria milho aos EUA neste ano.

As afirmações do executivo foram feitas durante evento na BM&FBovespa para lançar oficialmente a oferta pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio para investidores pessoas físicas. O título de crédito ajudará no financiamento dos agricultores.

