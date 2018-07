Bunge prevê moer entre 17 mi e 19 mi t de cana em 12/13

A empresa, que está entre as cinco maiores do setor sucroalcooleiro no Brasil, tem investido para aproveitar toda sua capacidade de moagem instalada no país, de 21 milhões de toneladas, em breve.

"O que esperamos é, nos próximos dois anos, que possamos aproveitar toda nossa capacidade industrial instalada", afirmou ele, em entrevista à Reuters.

Parente também vê a possibilidade de uma retomada da produção no país na próxima temporada, após o centro-sul ter visto na safra passada a primeira queda na moagem em mais de uma década, com problemas climáticos e por conta de investimentos insuficientes nos canaviais.

"Ano que vem, se não tivermos um choque climático, acho que podemos ter um ano bom em termos de produtividade", disse Parente, ressaltando que a produtividade da Bunge está acima da do setor.

Sobre o câmbio, ele disse que houve uma melhora nas condições para a empresa, mas lembrou que a relação entre real e a moeda norte-americana ainda está longe dos níveis favoráveis do passado.

(Reportagem de Roberto Samora e Reese Ewing; Texto de Gustavo Bonato)