Bunge vê aumento na safra de soja do Brasil, menor importação chinesa A safra de soja no Brasil, um dos países líderes na produção da commodity, provavelmente crescerá quase um quarto para 82 milhões de toneladas na temporada 2012/13, disse o diretor de gestão da Bunge, a maior processadora de soja do mundo, Stefan Gierga.