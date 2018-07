Buraco de cinco metros fecha rodovia no interior de SP A rodovia SP-193 ficou totalmente interditada desde o início da manhã deste domingo, 13, após um alagamento por conta das fortes chuvas na altura do quilômetro 11, na região de Jacupiranga, próximo ao município paulista de Registro, no Vale do Ribeira. Além do alagamento, uma enxurrada formou um buraco de aproximadamente cinco metros de profundidade nos dois sentidos da via, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. Não há previsão para liberação do trânsito. Os veículos estão sendo desviados pela rodovia SP-226, passando pela cidade de Pariquera-Açu, perto de Iguape, e retornado para a BR-116, a Régis Bittencourt. Não há registro de congestionamento, de acordo com a polícia rodoviária.